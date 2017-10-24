دخل مجموعة من الطهاة في جزيرة "كيب فيردي" الإفريقية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما أعدوا أكبر وعاء من حساء كاشوبا التقليدي في العالم.



وأشرف رئيس وزراء الجزيرة الصغيرة، أوليسيس كوريا سيلفا، على فريق يتألف من 12 من الطهاة المحترفين الذين أعدوا أكبر كمية من الحساء في العالم، داخل قدر عملاق.



وتأتي الفعالية ضمن الاحتفالات بالذكرى التاسعة لمهرجان "بادجا كو سول" في منطقة برايا.



وقال كوريا سيلفا معلقاً على التجربة "نتوقع أن يكون هذا الإنجاز عاملاً مهماً يساهم في تطوير فن الطهي في جزيرة كيب فيردي، وأن يروج لحساء كاشوبا التقليدي في جميع أنحاء العالم".



وتم صنع الحساء باستخدام 600 كغ من الذرة، وحوالي 100 كغ من الدجاج، وما يقارب 300 كغ من لحوم مختلفة، إضافة إلى كميات كبيرة من الفاصولياء والخضروات.



من الجدير بالذكر بأن أكثر من 30.000 شخص حصلوا على فرصة لتناول طبق من حساء كاشوبا، بعد الانتهاء من إعداده، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.