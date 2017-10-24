أعلنت ولاية نيويورك الأميركية، حظر استخدام الأفيال في أنشطة الترفيه داخل السيرك، وهي خطوة طالما طالب بها ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوان.



ووقع حاكم الولاية أندريو كويمو، على "ميثاق حماية الفيل" وحوله إلى قانون بعدما صادق عليه برلمان نيويورك في يونيو الماضي.



ويسعى القانون إلى حماية الأفيال مما تعرض له من أذى أثناء الترويض على أيدي المدربين، لأجل جعلها قادرة على التجاوب وتقديم الفرجة.



وغرد حاكم الولاية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من الآن فصاعدا، لن تتعرض الأفيال لضروب المعاملة القاسية".



ومن المرتقب أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 2019، وسيتكبد كل مخالف غرامة تصل إلى ألف دولار عن كل انتهاك.