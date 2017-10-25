يبدو أن حفيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الجديد لم يرث فقط لقب جده الشهير، ولكنه ورث شكله وشعره أيضًا.



وكان لافتًا أن إريك لوقا، ابن إريك ترامب من زوجته لارا الذي يبلغ من العمر شهرًا واحدًا فقط، ورث أيضًا رأس وشعر ترامب.



وشاركت زوجة نجل الرئيس الأمريكي، لارا ترامب صورة لابنها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أمس الأحد، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وسارع متابعوها إلى الإشارة إلى أوجه تشابه الطفل مع جده، وكتب أحدهم: “لديه شعر جده الرائع”، في حين قال آخر: “إنه الرئيس القادم لأمريكا”.



وقالت الأم الجديدة عن ابنها: “إنه طفل عظيم، إنه حقا لا يبكي كثيرًا، وحلو جدًا ولديه الكثير من الشعر”.



وأضافت “أن لديه شعرًا أكثر من معظم الأطفال”، فيما قال زوجها إريك: “لديه شعر ترامب!”، ثم كشف أريك أن لديه أيضًا شعرًا أشقر”.