أقدمت مجموعة من الأشخاص على حرق رجل على قيد الحياة بعدما حاول حماية ابنته من التحرش الجنسي في الهند.



وفي التفاصيل، فقد توفي نارمادا ساهو البالغ من العمر 45 عاماً نتيجة الحروق التي أصيب بها بسبب الحادث الذي جرى في ولاية مادهيا برادي يوم الأحد.



وتعليقاً على ما جرى، علّق الشرطي آر إيه باندي بالقول، إنّه تم إلقاء القبض على المهاجمين الثلاثة وهم قيد التحقيق. كما تشتبه الشرطة بأنّ يكون أحد المعتدين جار ساهو.



والجدير ذكره، أنّ الشابة ابنة ساهو البالغة من العمر 16 عاماً كانت قد تعرضت للتحرش من قبل هذا الجار ما دفع بوالدها إلى تقديم شكوى للشرطة في آب الماضي.