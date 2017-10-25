رقصت الفنانة إسراء بيلجيتش بفستانها الأبيض وعلى أنغام الأغنية الليبية "دمعك ماجاب" في حفل زفافها الذي أقيم مساء السبت الماضي على ضفاف مضيق البوسفور.



وانتشر للشابة المعروفة في الوطن العربي بشخصية "السلطانة حليمة"، مجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو، وبدت فيها بغاية الجمال بفستانها الابيض الناعم والخالي من الزخرفة، وكانت ترقص على أنغام الأغنية الليبية للفنان طوني قطان التي تلقى إعجاباً كبيراً بين الأتراك.



كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة شاهدين على زفاف الثنائي إسراء ولاعب كرة القدم جوكهان توريه، أحد نجوم نادي بيشكتاش التركي، كما حضر الحفل عدد كبير من أصدقائهما من مشاهير الفن والرياضة.