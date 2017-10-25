احتفلت حديقة حيوان بمدينة ملبورن الأسترالية بذكرى ميلاد ثلاثة أسود، بطريقة مبتكرة، حيث قامت إدارة الحديقة بإعداد كعكة فريدة من نوعها، مكونة من 40 كيلو غراماً من اللحم.



وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر به الأسود الثلاثة، والذين يحملون أسماء "كوبوا وكاشا وكيتو"، وهم يحومون حول الكعكة المكونة من ثلاثة أنواع مختلفة من اللحوم، وهي لحم الدجاج والأبقار والأسماك، ومغروس وسطها عظمتين عوضاً عن الشموع.



وقال مدير حديقة الحيوان في ملبورن، كيفن تانر، إن إدارة الحديقة أرادت أن تجعل أول ذكرى ميلاد يقضيه الأسود الثلاثة بها منذ انتقالها إليها من حديقة حيوان ويريبي، في شهر مايو الماضي، مميزاً، وخصوصاً وأن هؤلاء الأسود بعيدون عن عائلاتهم.