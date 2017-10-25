غالباً ما يدفعنا الحماس في أثناء لعب الرياضات المختلفة للقيام بحركات لا نتخيل أننا قادرون على القيام بها في الظروف الطبيعية، بخاصة إذا ما كانت هناك جماهير تتابع المشهد من قرب.



وفي ولاية تكساس الأميركية، قامت لاعبة الكرة الطائرة أوتمن فيني بتصدٍّ رائع أثناء مباراة فريق مدرستها ديكاتور أمام مدرسة كروم.



فبحسب ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني، فقد قامت فيني بتصدٍّ إعجازي، عندما قامت بالوصول للكرة من طريق قفزة عملاقة على ارتفاع خمس أقدام في الهواء لتقوم بضرب الكرة لمسافة 30 قدماً حتى تصل لمنتصف ملعب الخصم في مشهد لا يصدقه عقل.



ومع قيام فريق كروم بالهجوم ثانية استطاعت فيني التصدي مرة أخرى للكرة، قبل أن ينهي الحكم الهجمة لاحتسابه خطأ على فريق كروم ليتم احتسابها لرفاق فيني.



وعلى الرغم من أن فريق كروم استطاع الفوز بالمباراة بنهاية المطاف بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، إلا أن هذا المقطع الذي نشرته الجريدة البريطانية هو المكسب الحقيقي.