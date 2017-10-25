للإجابة عن هذا السؤال قدمت شبكة "سي إن بي سي" على موقعها تقريراً مصوراً، يصف طريقة الحصول على هذه الوظيفة ذات الراتب المميز في 6 أشهر.

وينقل التقرير عن أحد مسؤولي المقابلات الفنية في "فيسبوك"، قوله: إنه إذا كانت الوظيفة فنية؛ كمبرمج أو مصمم برامج، فستكون الإجراءات على النحو التالي:

المقابلات الهاتفية

أولاً المقابلات الهاتفية، وهي 2 أو 3 محادثات، والغرض منها التأكد من أن المتقدم مؤهل لتلك الوظيفة، وتركز المحادثات الهاتفية على بعض الأسئلة الرياضية السهلة، كما أن هذه المحادثات الهاتفية تستكشف أن المتقدم مناسب لأجواء الشركة.

المقابلات المكتبية

وفي حال اجتياز المتقدم للمقابلات الهاتفية، ينتقل إلى المقابلات المكتبية، وهي أربع مقابلات، الأولى والثانية لاكتشاف مهارات البرمجة لدى المتقدم للوظيفة، ومعرفة دقة الترميز، أما المقابلة الثالثة فهي لتصميم النظم، وتختبر مهارات المتقدم البرمجية، ومعرفته بالأنظمة الحاسوبية المطلوبة للوظيفة.

المقابلة الرابعة

أما المقابلة الرابعة، وهي السلوكية فهي تختبر مدى ملاءمة الموظف لأجواء الشركة، وذلك من خلال الأسئلة التالية؛ هل تستطيع العمل مع فريق لتحقيق هدف واحد؟ كيف كان عملك السابق من ناحية إنتاجيتك وإنجازاتك؟