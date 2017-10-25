كشف الممثل الأميركي جورج كلوني أن زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين تعرضت أيضا للتحرش الجنسي في عملها.

ويأتي تصريح كلوني بعد الكشف عن قيام المنتج هارفي واينستين بالتحرش بعدد كبير من الممثلات.

وقال كلوني (56 عاما) لبرنامج إنترتانمت تونايت " زوجتي أمل (39 عاما) تعرضت لمثل هذا النوع من المواقف أيضا أثناء عملها في القانون".

وأضاف" التحرش مشكلة تحدث في كل مكان، ويجب مواجهتها كونها مشكلة تواجهنا جميعا".

كما قال كلوني والممثل مات ديمون خلال حوار مع برنامج " غود مورنينغ أميركا"بث، صباح اليوم، إنهما كان على علم بأن هارفي " زير نساء" يتباهى بعلاقته النسائية، ولكنهما لم يكونا على علم بالمستوى الذي وصل له.

واعترف الممثل مات ديمون أنه كان على علم بأن هارفي تحرش بالممثلة جوينيث بالترو قبل أن يسطع نجمها بعد قيامها ببطولة فيلم " ايما " عام 1996.

وقال " لقد علمت بقصة جوينيث من الممثل بن أفليك الذي كان على علاقة بها بعدما انفصلت هى والممثل براد بيت".

وأضاف " لم أتحدث مع جوينيث بهذا الشأن، ولكن بن أخبرني أنها توصلت معه لتفاهم وأنه يعاملها الآن باحترام".

وكانت جوينيث قد كشفت أن هارفي تحرش بها قبل أن تصبح نجمة مشهورة، مضيفة أنها في ذلك الوقت كانت على علاقة بالممثل براد بيت.

وأضافت جوينيث أنها أخبرت براد الذي تشاجر مع هارفي وطالبه بالابتعاد عن صديقته.

ويذكر أن شركة الإنتاج التي أسسها هارفي مع شقيقه قامت بفصله بعد هذه الفضيحة.