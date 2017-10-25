يعد قوس قزح من الظواهر التي تبهر الجميع كلما ظهرت في السماء وقت المطر؛ لكن أحيانا لا تحتاج هذه الظاهرة إلى الأمطار للظهور وهي معروفة باسم "قوس قزح الناري".

رصد سكان مقاططعة تشيانج ماي في شمال تايلاند لحظة ظهور قوس قزح ناري، وتبادل الجميع صورا ومقاطع فيديو للظاهرة النادرة على الإنترنت.

ويظهر قوس القزح الناري من انكسار الضوء خلال بلورات الثلج المتواجدة وسط السحب، ويرجع ندرة هذه الظاهرة إلى وجود البلورات الثلجية بوضع أفقي مع ضو الشمس ما يسمح لأشعة الشمس بالمرور خلال البلورات الصغيرة وانكسارها ما يؤدي لتحلل الضوء المرئي إلى ألوان الطيف السبعة المعروفة.