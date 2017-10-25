حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاهدا تذكر اسم الجندي الأميركي الذي قتل في كمين في النيجر، عندما اتصل بأرملته لتقديم التعازي لها، لكنه لم ينجح في ذلك مما جعلها تبكي.



وقالت ماييشا جونسون أرملة السرجنت لا ديفيد جونسون لشبكة "إيه بي سي": "لم يتمكن ترامب من تذكر اسم زوجي. الطريقة الوحيدة التي مكنته من تذكره هي عندما أخبرني أن التقرير بشأن زوجي موجود أمامه وعندئذ فقط قال لا ديفيد".

وأضافت السيدة الحامل بطفلهما الثالث إنها سمعت ترامب "يتلكأ في محاولته تذكر اسم زوجي وهو ما آلمني كثيرا، حيث كان زوجي هناك وخاطر بحياته للقتال من أجل بلدنا، فلماذا لا يمكنك تذكر اسمه؟ ذلك أزعجني وجعلني أبكي أكثر لأن زوجي كان جنديا رائعا".

وأوضحت ماييشا: "نعم، قال الرئيس إنه (الجندي) كان مدركا لما أقدم عليه (عندما ذهب إلى النيجر) لكن ما حصل مؤلم بجميع الأحوال. جعلني أبكي لأنني شعرت بالغضب من نبرته ومن الطريقة التي قال بها ذلك".

وسارع ترامب إلى الرد عبر موقع "تويتر" حيث كتب: "أجريت محادثة مليئة بالاحترام مع أرملة السرجنت لا ديفيد جونسون، وذكرت اسمه من البداية دون أي تردد!".

وكان جونسون بين أربعة جنود أميركيين قتلوا في كمين نفذه مسلحون في 4 أكتوبر في النيجر، حيث يتواجد مقاتلو تنظيم "داعش"، وأعيد جثمانه إلى الولايات المتحدة في 17 أكتوبر.