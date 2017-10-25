منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الاثنين، جائزة الروح الرياضية للاعب التوغولي فرانسيس كوني، بعد لقطة رائعة قام بها خلال إحدى المباريات.



وأنقذ اللاعب فرانسيس كوني حياة حارس المرمى مارتن بيركوفيك خلال إحدى مباريات الدوري التشيكي.

واصطدم بيركوفيك مع أحد اللاعبين، مما جعله يفقد الوعي، وقبل وصول الإسعافات الأولية تدخل فرانسيس كوني وساعده على عدم ابتلاع لسانه.

وقال كوني "لا أستطيع الوقوف هناك، ومشاهدة شخص يموت دون أن أفعل شيئا. لا يمكنني ذلك ".

وأضاف "هذه هي المرة الرابعة التي أقوم فيها بالإسعافات الأولية وأنقذ حياة لاعب."