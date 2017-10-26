أصبحت سنغافورة صاحبة جواز السفر الأكثر نفوذا في العالم وفقا لترتيب جديد، بينما تصدرت «الإمارات» ترتيب الدول العربية. فيما جاء الجواز الكويتي في الترتيب الـ 49 عالميا والثاني عربيا بحيث يستطيع حائز الجواز الكويتي التنقل الى 85 دولة بيسر.

ويرتب المؤشر الذي أصدرته شركة الاستشارات العالمية «أرتون كابيتال» جوازات السفر وفقا لعدد الدول التي يستطيع حاملو جوازات السفر زيارتها دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول.

في حين تراجع ترتيب جواز السفر الأميركي إلى المرتبة السادسة، مع ماليزيا وإيرلندا وكندا.