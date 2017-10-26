قرّر الرجل التركي أيهان أوزون (54 عاماً)، وضع حدّ لحياته، بعد خطبة ابنته على شاب من دون موافقته، بحسب موقع "دايلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، ظهر أوزون عبر بث مباشر على "فايسبوك"، وهو يحمل مسدساً بيده ويقول: "خلال أسعد يوم في حياة ابنتي، اتصلوا بي وقالوا: أبي قم بزيارتنا. لم يقم أحد بالسؤال عني، أو معاملتي كرجل"، لافتاً الى أنّ "والد زوجتي أخذ دوري كأب، ووافق على زواج ابنتي دون وجه حق".

وأردف: "لم يقل أحد إن والد هذه الفتاة على قيد الحياة، بالرغم مع أنني كنت أنتظر من ابنتي وعائلتي أن يدعونني لأكون معهم"، مشيراً الى أنّ "البعض سيقولون انني أقوم بمجرد استعراض، لكنني لا أريد لأحد أن يتعرض لما تعرضت له. ل



ذا، بعد فترة وجيزة سأنهي حياتي بهذا المسدس الذي أحمله في يدي".

ورغم تعليقات أفراد عائلته التي انهالت على البث، والتي حاولت إقناعه بالتراجع عن الفكرة، لم يهتمّ أيهان، وطالبهم بعدم حضور جنازته، وانتحر.