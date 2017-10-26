غالبا ما نفكر في كيفية استخدام مواد غذائية للعناية ببعض أجزاء الجسم، مثل اعتماد البروتين لبناء العضلات، ولكننا لا نفكر في أن لهذه الأطعمة دورا في حماية أسناننا.

فقد كشفت الأبحاث الحديثة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين على الأقل يوميا، غير كافية لحماية الأسنان من التسوس، لذلك تحتاج الأسنان إلى بعض الفيتامينات التي بإمكانها المساعدة في العناية بها والحفاظ عليها في صحة جيدة ونظيفة.

وقال طبيب الأسنان ستيفن لين، من أستراليا: "بغض النظر عن مدى تنظيف الأسنان جيدا، فإنها ما تزال معرضة للتسوس"، مضيفا أن "طريقة العناية بالأسنان من خلال الفرشاة الدقيقة والخيط لا تكفي لمنع التجاويف وضرر مينا الأسنان الحاد".

وأشار الدكتور لين إلى أن ما نأكله يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على صحة أسناننا، موضحا أن دمج 4 أنواع من الفيتامينات المهمة في النظام الغذائي الخاص بك سيوفر نتائج ممتازة لصحة الأسنان، ويبين الدكتور لين الأطعمة التي يجب استهلاكها لتحقيق ذلك، والتي قد تكون مفاجأة بالنسبة للكثيرين.

ويوضح لين أن الذين يعتمدون على فرشاة الأسنان والخيط بانتظام قد تتعرض أسنانهم لبعض المشاكل الصحية باعتبار أن المشكلة تكمن في المغذيات، وأكد على ضرورة اتباع نظام غذائي يحتوي على الفيتامينات "A" و"K2" و"D" وفيتامين "E".

ويقول الدكتور لين إن استهلاك ما يكفي من الفيتامينات والمعادن سيجعل الأسنان تحافظ على صحة المينا بشكل طبيعي والبقاء قوية وصحية، ولكن في المقابل إذا لم يحصل الإنسان على ما يكفي من الفيتامينات فإن البكتيريا والحمض في الفم سيعيقان بقاء الأسنان في صحة جيدة مما يتسبب في انهيار الأسنان بشكل سريع.

وكشف الدكتور لي أن هذه الفيتامينات القابلة للذوبان تتواجد في المواد الغذائية التالية:

• فيتامين (A): كبد البقر والأسماك والحليب والبيض.

• فيتامين (D): الأسماك الدهنية والفطر ومنتجات الألبان (ولكن أشعة الشمس هي أفضل مصدر).

• فيتامين (K2): الجبن والبيض والزبدة والكبد والسلامي (نوع من أنواع البسطرمة).

• فيتامين (E): السبانخ والقرنبيط والمكسرات.