لصوص محترفون، قاموا بهجوم مسلح وخاطف، استهدفوا به في ثوان معدودات أحد أشهر لاعبي كرة القدم الحاليين، وهو " جيفرسون" الظهير الأيسر سابقا بنادي Vitoria البرازيلي، وحارس مرمى فريق " بوتافوغو" حاليا، وأحد نجوم منتخب البرازيل في 2015 ببطولة "كوبا أميركا" القارية.



كان يقود سيارته الأحد الماضي في مدينة ريو دي جنيرو عندما اعترضه 3 مسلحين بالمسدسات، لحقوا به في سيارة مسروقة، ظلت وراء Range Rover سوداء كان يقودها، وعند وقوفه قرب منعطف في المدينة، وفق ما نراه بفيديو تعرضه "العربية.نت" أعلاه، نزلوا منها شاهرين عليه المسدسات، في وقت كانت كاميرا مراقبة بالشارع القريب من ملعب "بوتافوغو" تصور كل تفاصيل السطو السريع.



جثا على ركبتيه ورفع يديه استسلاماً

نرى جيفرسون سيركيرا تيليس، البالغ طوله 181 سنتيمترا، وعمره 23 سنة، يستسلم للمسيطرين عليه بقوة السلاح، ويخرج من السيارة بأمر من أحدهم، وأمره بأن ينزوي إلى الرصيف، ليجثو فيه على ركبتيه ويرفع يديه استسلاما، ثم نراهم يتخلون عن سيارتهم ويسرعون إلى سيارته ويلوذون بها فرارا.



واستعادت الارين

وأمس الاثنين، عثرت شرطة الريو على "الرنج روفر" السوداء، مركونة في شارع بإحدى الضواحي، طبقا لما قرأت "العربية.نت" الثلاثاء بمواقع وسائل إعلام برازيلية عدة، وفيها أن الناهبين تخلوا عنها لصعوبة بيعها، إلا أنهم سرقوا منها ما يمكن بيعه، وأهمه هاتفه الجوال. أما هم، فمستمرون بالفرار