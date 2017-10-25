توفى أسطورة الروك آند رول والبلوز الأمريكي، فاتس دومينو، عن 89 عاما، حسبما قال محقق الوفيات في ولاية لويزيانا.

واشتهر المغني وعازف البيانو الأسطوري، والذي كان اسمه الحقيقي أنطوان دومينو جونيور، بالعديد من الاغاني التي حققت مبيعات ضخمة من بينها "بلوبيري هيل" و "آينت ذات ايه شايم".

وفي عام 1986، أصبح واحدا من أوائل الموسيقيين الذين يتم إدخالهم الصالة الفخرية لمشاهير الروك آند رول، إلى جانب الفيس بريسلي وتشاك بيري وجيمس براون وراي تشارلز.

ويعود الفضل إلى دومينو في وضع موطنه نيو أورليانز على الخريطة الموسيقية، محققا مبيعات أكثر من أي مغني روك من خمسينات القرن الماضي، باستثناء الفيس، وفقا للصالة الفخرية للروك آند رول.