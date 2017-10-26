انتشرت في أستراليا صور لمخلوق عجيب الشكل، أثار فزع الكثيرين إلى حد أن بعضهم هدد بحرق منزله إذا شاهده. ولهذا المخلوق أربع مخالب طويلة تمتد من بطنه ومن الأعلى يشبه الفراشة.



وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، فيديو تداوله رواد شبكات التواصل يظهر المخلوق العجيب الذي يجمع بين حشرة وحيوان زاحف.

وخمن بعض المستخدمين أنها فصيل جديد من حشرة العتة التي تعيش في مناطق شمال آسيا وشمال أستراليا ونيوزيلندا.

وبدأ الأمر بعدما صور أحد مستخدمي فيسبوك الحشرة في إندونيسيا المجاورة، وبعدها تداول الصور ملايين المستخدمين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن رواد شبكات التواصل أبدوا خوفا من انتشار هذه الحشرة التي يعتقدون أنها سامة، وأوردت عدد من التعليقات منها "سوف أحرق منزلي في حال رأيت هذه الحشرة فيه"، وقال آخر "ما هذه المخلوقات الشيطانية التي أرسلت لتدميرنا؟".

والحشرة التي بدت غامضة للبعض هي كرياتونوتوس غانغيس، وهي معروفة لدى العلماء منذ فترة طويلة، وتصدر أصواتا مزعجة عندما تكون في شجر الرمان.