اعتذر بوش الاب البالغ من العمر 93 عاما لممثلة أميركية قالت إنه لمسها من الخلف بينما كان على كرسيه المتحرك قبل عدة سنوات، وأشار الرئيس الجمهوري الاسبق، إلى أن الحادثة كانت من قبيل الفكاهة.

الممثلة هيذرليند البالغة من العمر 34 عاما، والتي لعبت دور البطولة في المسلسل الأميركي «جواسيس واشنطن»، كتبت الواقعة على صفحتها بالانستغرام.

وفي البوست الذي قامت بحذفه لاحقا، ذكرت أنها كانت تشعر «بشيء مهيب لرؤيتي الرئيس باراك أوباما وجورج بوش الابن والرؤساء السابقين معا الذين أدوا الخدمة ويستحقون التبجيل، لكن الصورة الجماعية ضايقتها بعض الشيء» بوجود بوش الأب فيها.

وكانت المجموعة قد ظهرت معا، أوباما وبوش الأب والابن وكارتر وبيل كلينتون، في حفل موسيقى خيري جمعت خلاله 31 مليون دولار لجهود الإغاثة من الأعاصير.