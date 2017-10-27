رزق أصغر عريس في تبوك بالمملكة العربية السعودية علي القيسي بمولوده الأول بعد عام من زواجه، وكانت حفلة زفافه حظيت بالكثير من الجدل بسبب عمره وعمر عروسه، وكان يبلغ من العمر حينها 16 عاماً.

واستقبل القيسي مولوده الأول، والذي خرج للدنيا قبل أيام بالمستشفى العسكري بمشاعر لا توصف، وقال محمد القيسي (جد المولود) هذا حفيدي الأول، وأسماه ابني (محمداً) وهو بصحة جيدة، وكانت الولادة طبيعية، أما والد الطفل فيدرس حالياً بالصف الأول الثانوي، نظام مقررات.

وكان أصغر عريس قدم نصيحة للشباب بالمسارعة في الزواج؛ كونه يحفظ الشاب، ويكون خير باب ورزقاً له. وأثنى على مبادرة مدير مدرسته، الذي أجّل اختباراته، ومنحه إجازة مدة أسبوع لحين إتمام مراسم زواجه.

يذكر أن القيسي احتفل العام الماضي بزفافه وسط حضور كثيف من أقاربه وأهالي المنطقة ومعلميه وزملائه بالمدرسة وبالفصل، فيما أجّلت مدرسة العريس امتحاناته المقررة حينها، ومنحته إجازة مدة أسبوع.