رغم تميزها بالإطلالات الغريبة والوقوف بطرق مختلفة على المسرح، والذي دفعها في إحدى المرات للظهور إلى جمهورها داخل بيضة لتقديم أغانيها الراقصة واستعراضاتها المبهرة، فإن جمهور المغنية الأمريكية ليدي جاجا صُدم في أحدث ما قدم عنها، تمثال من الشمع طرحه متحف في بيرو، ووضع في قلب العاصمة ليما، أثار غضب وسخرية الجمهور بسبب تشويهه لشكل وهيئة المغنية الشهيرة.

وبدت «جاجا» خلال التمثال منكوشة الشعر، وتملك عضلات قوية في ذراعيها، وتشبه القزم «دوبي» في فيلم «هاري بوتر» أو وحشا أو مخلوقا متحولا في فيلم رعب، وشبهها آخرون بمصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي شوهت وجهها عمليات التجميل، ما فجّر ردود أفعال ساخرة بين متابعيها عبر تويتر، وأكثر من 1300 مشاركة لصور التمثال.

وتساءل عدد من متابعي جاجا «هل هذا هزار مع ليدي جاجا؟»، وكتب آخر أن الشمع يبدو وقد صدم في هذا التمثال «ما بحق الجحيم هذا؟ هذا ليس ليدي جاجا، وهذا هو دوبي قزم هاري بوتر، أودوناتيلا فيرساتشي».

واتهم معجبو «جاجا» صناع التمثال بعدم الاحترام للمغنية الشهيرة وجمهورها، وتابعوا: هذا هو مجرد شكل مرعب، ويكدر المغنية التي تعيش أجواء من السعادة حاليا مع صديقها كريستيان كارينو، وربما يضايقهما هذا الشكل.

من ناحية أخرى، تكشف «جاجا» حقيقة إصابتها بمرض مزمن باسم فيبروميالجيا في فيلم وثائقي تظهر خلاله ويبث قريبا، وخلاله تتحدث عن إصابتها بالمرض عندما داهمها ألم شديد، وتم نقلها للمستشفى، في سبتمبر الماضي، ما تسبب في تأجيل جولتها الأوروبية.