قالت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنها ترفض فكرة طرح حقن الرجال لمنع الحمل فهي "محرمة"، مشيرة إلى أن تنظيم النسل في الإسلام حلال.

وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على قناة "النهار"، أن "العزل" كان موجودًا منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والهدف منه هو التقنين، فهو كان يحدث وقت نزول القرآن الكريم على الرسول.

قالت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنها ترفض فكرة طرح حقن الرجال لمنع الحمل، مشيرة إلى أن تنظيم النسل في الإسلام حلال.