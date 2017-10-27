تعرضت شابة للاغتصاب على طريق عام ومزدحم في وضح النهار غرب الهند ، والمثير للاشمئزاز أنّ العديد من المارة صوروا الحادثة من دون أن يتدخلوا لمساعدتها.

وفي التفاصيل، فقد قيل إن الشابة كانت تستريح تحت شجرة في مدينة فيساخاباتنام في ولاية اندرا براديش، حين أقدم عامل نظافة عمره 23 عاماً على اغتصابها أمام أعين المار بعد الظهر.

نشير إلى أنّ الشابة هي في أواخر العشرينيات، كانت قد غادرت منزل عائلتها في ضواحي المدينة قبل يومين بعد عراك مع زوجها.



أما المغتصب المجرم فهو غانجي سيفا وقد أقدم على فعلته مستغلاً ضعف جسد الضحية وإرهاقها بسبب عدم تناول الطعام وقلة النوم لعدة ايام.

والجدير ذكره، أنّ الشرطة في المدينة ألقت القبض فوراً على المغتصب وهو محتجز قيد التحقيقات.