بداعي الأدب والتربية والأخلاق، يترك الشباب والأطفال مقاعدهم في المواصلات العامة لكبار السن ليجلسوا في حال كان على أحدهم الوقوف، إلا أن المفاجأة التي فجّرها أحد الأساتذة المتخصصين في الصحة بجامعة أوكسفورد تكشف أن هذه العادة ربما تضر بكبار السن أكثر مما تفيدهم.

وينصح السير موير جراي، مستشار الصحة العامة في إنجلترا، بضرورة تشجيع كبار السن على الوقوف وعدم الجلوس ليحافظوا على لياقتهم البدنية، كما نقل موقع جريدة «إندبندنت» البريطانية، مضيفًا أنه يجب على كبار السن أيضًا المشي لمدة 10 دقائق يوميًا وصعود السلالم وعدم استخدام المصعد.

ووجه «جراي» رسالة للشباب قائلًا: «يجب أن نشجع الحركة مع تقدمنا في السن لا أن نقول للناس أن يرتاحوا، وعليك التفكير جيدًا قبل ترك مقعدك لشخص مُسنّ في الأتوبيس أو المترو، فالوقوف تمرين رائع بالنسبة له».