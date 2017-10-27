روّعت بريطانية المارة في مدينة ليفربول، بظهورها تجر طفلا في وضح النهار بمدينة ليفربول، من دون أن تظهر أي ردة للفعل من الطفل الذي ظنوه لعبة في البداية، ذلك لم يعر المارة المرأة أي اهتمام. إلا أن مصور الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل أكد أن الطفل حقيقي، وفق ما ورد في موقع صحيفة Echo المحلية بالمدينة.

وصف المصور Joe Cain المشهد بأنه كان حقيقيا، وقال: "كنت أمشي وسط المدينة، حين رأيت المرأة وقد تنبهت إلى أن الطفل سقط منها، لكنها لم تعبأ، وظننتها تمزح، لكنها تابعت سيرها وهي تجره كأن شيئا لم يحدث" كما قال.

وأسرع جو فيما بعد، وبث الفيديو في حسابه "التويتري" ومنه نقله الكثيرون إلى حساباتهم في بقية مواقع التواصل، ومعظمهم سأل عن المرأة ولماذا لم يمنعها أحد من المارة مما كنت فيه.