بعد عامين من إعلانها «الزواج بنفسها»، اعترفت صوفي تانر بأنها قد «خدعت روحها قبل أي شخص آخر بهذا القرار»، بعد أن كانت قد تعهدت لذاتها بالحب والتكريم «حتى النهاية».

وصوفي الآن على علاقة برجل يدعى روري باريت، وبدأت هذه القصة منذ خمسة أشهر وما زالت مستمرة. ورغم أن روري لم يكن متزوجا من قبل، إلا أنه مثل صوفي تماما كان يقول إنه «متزوج من نفسه».

وقرر روري مؤخرا الارتباط بشخص آخر، غير ذاته، حيث رأى أن ذلك سيكون أفضل، تماما مثلما كان قرار صوفي وروت صوفي، في حديث مع برنامج حواري على شبكة «آي.تي.في» التلفزيونية إن الزواج الذاتي «لا يعبر عن رغبة بالابتعاد عن الآخرين، إنما هو مرتبط بحب مطلوب للذات.