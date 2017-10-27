أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة "ذي لانست" البريطانية، اليوم الجمعة، أن خطر التعرض لمضاعفات خطيرة بعد عملية للقلب يكون أدنى بمرتين عندما تجرى العملية في فترة بعد الظهر مقارنة مع مخاطر إجرائها في الصباح، وذلك جراء مفاعيل الساعة البيولوجية.

وقال طبيب القلب في مدينة ليل الفرنسية دافيد مونتاني، وهو أحد معدي الدراسة لوكالة فرانس برس، "جراحات القلب آمنة مع القليل من المضاعفات على وجه العموم، لكن إذا ما نظرنا تفصيلا، يبدو أن الجراحة خلال فترة بعد الظهر توفر حماية للقلب"، مضيفا "فهم هذه الآلية يتيح تصور طرق علاجية جديدة".

وأشار بارت ستايلز الأستاذ في المركز الجامعي والاستشفائي الاقليمي في لِيل وأحد معدي الدراسة، إلى أن "الوقت خلال النهار أي الساعة البيولوجية يؤثر على تفاعل المريض مع هذا النوع من العمليات"، لافتا إلى أن "الفارق لا يستهان به".

وأشرف الفريق الطبي في لِيل على تطور حالات حوالى 600 مريض خضعوا جميعهم لعمليات في المركز الاستشفائي الجامعي .

وتوزعت فترات إجراء هذه الجراحات مناصفة بين الصباح والمساء، وذلك لتغيير صمام للقلب أو لفتح مجرى جانبي للشريان التاجي بين يناير 2009 وديسمبر 2015.

وقد تابع الأطباء هذه الحالات على مدى 500 يوم بعد الجراحة.

وبينت أرقام الدراسة أن المرضى الذين خضعوا للجراحات في فترة بعد الظهر واجهوا مخاطر أدنى بواقع النصف في التعرض لمضاعفات خطيرة بعد العملية (9,4 % في مقابل 18,1 %).

ولفت ستايلز إلى تسجيل فوارق أيضا على المديين المتوسط والطويل.

ولفتت الدراسة إلى أن هذا الفارق متصل بمدى تقبل جسم المريض لنقص الأوكسيجن في الخلايا القلبية جراء توقف مؤقت لوظائف القلب، وهو أمر لازم للعملية.

ويوصي الباحثون تاليا اجراء عمليات القلب خلال فترة بعد الظهر مع "الصعوبات اللوجستية المترتبة عن ذلك".