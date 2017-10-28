اشتكى عدد من مستخدمي فيسبوك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مشكلة تقنية في الموقع تمنعهم من تصفح مشاركات الآخرين بشكل سليم.



وتتمثل المشكلة في عدم تحميل الموقع كافة مشاركات الأصدقاء عبر صفحة المستخدم News Feed. ويقتصر العرض على منشور واحد أو منشورين مع عبارة في النهاية تسأل المستخدم "هل تريد رؤية المزيد من المنشورات".



وتضيف الرسالة عبارة تقول "كلما أضفت المزيد من الأصدقاء فسترى المزيد من الصور والفيديوهات في صفحتك."



وتأتي هذه المشكلة في وقت يختبر الموقع تغييرا كبيرا في صفحة المستخدم News Feed إذ تدرس الشركة تقسيمها إلى قسمين بحيث تفصل الإعلانات عن الأخبار الشخصية. وربما يكون اختبار هذه الميزة مرتبطا بالمشكلة.



والغريب في هذه المشكلة أنها تظهر لنفس المستخدم ثم تعود لتختفي مجددا. ولم تعلق الشركة إلى الآن على هذا الخلل التقني.