قالت هيئة اختبار السلع الألمانية إن أسهل طريقة لتنظيف الأسنان تتمثل في استعمال فرشاة الأسنان اليدوية، إلا أن الأسواق تزخر أيضاً بالعديد من فرشات الأسنان الكهربائية.



وأوضحت الهيئة أنه من الضروري مواءمة طريقة التنظيف مع رأس الفرشاة، فبالنسبة لفرشات الأسنان الدوارة والمتذبذبة فإنها عادة ما تشتمل على رؤوس فرشاة مستديرة لتنظيف كل سن على حدة، وذلك بتثبيت رأس الفرشاة على حافة اللثة وتمرير الفرشاة بعد ذلك بمحاذاة السن، وتتحرك هذه الفرشاة أيضاً داخل تجاويف الأسنان.



وتمتاز فرشاة الأسنان العاملة بالموجات فوق الصوتية برأس فرشاة طويل، بحيث يتمكن المرء من تنظيف عدة أسنان في نفس الوقت، ويتم وضعها بزاوية 45 درجة على اللثة، ويتم تركها على هذا الوضع لمدة دقيقة، وبعد ذلك يتم تدوير فرشاة الأسنان من اللثة إلى السن، حتى يتم إزالة طبقة البلاك.



وبشكل عام يجب تنظيف الجوانب الداخلية من الأسنان وتنظيف تجاويف الأسنان بصورة منتظمة بواسطة خيط الأسنان.