نشر موقع "الدايلي ميل" البريطاني مقطع فيديو مسلياً لطائر "كوكاتو"، وهو يرفض أن يتعرض للتخويف من ثلاثة كلاب تنبح في وجهه.



ويظهر ببغاء "الكوكاتو" الأبيض الذي يُدعى "كيسي" وهو يركب السيارة مع مالكه عندما يرى كلباً صغيراً ينبح من وراء السور.



وحينئذ يقوم كيسي على الفور بنفش عُرفه ويرفع رأسه ناظراً إليه في تحدٍ، ويبدأ بالصياح في المقابل أمام الكلب. ويبدو أن صوت نباح الكلب قد جذب انتباه اثنين آخرين من الكلاب، اللذين يبدأان بالمشاركة في النباح من خلف السياج.



وبرغم نباح الكلاب الثلاثة معاً، فإن الببغاء يرفض التراجع، ويواصل صياحه أمام الكلاب. يُذكر أن طيور "الكوكاتو" ليست معروفة بقدراتها على التحدث مثل الببغاوات، ولكنها أفضل بكثير في تقليد الأصوات التي تسمعها، ويُمكن أن يتعلم بعضها تكرار ما يصل إلى 30 كلمة.