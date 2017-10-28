تعرضت الممثلة التركية، سيدا جوفين، لموقف محرج داخل إحدى الصالونات، بعد وقوعها من على الكرسي.



وقالت صحيفة "sabah" التركية إن الجميلة سيدا جوفين نشرت مقطع فيديو مضحك مؤخرا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، خلال وقوعها من على الكرسي في إحدى الكوافيرات.



وعلقت سيدا جوفين على مقطع الفيديو بكتابة "لحظات صعبة عشتها داخل الكوافير".



وحصد مقطع الفيديو نسب مشاهدة عالية، وكانت معظم التعليقات عليه "أنت كوميدية، أنا أيضا حدث لي نفس الشيء، شاهدت الفيديو أكثر من مرة وكل مرة أضحك".



يشار إلى أن الكوافير الذي تذهب إليه سيدا جوفين خاص بصديقها "آنس أونالان".



وسيدا جوفين من مواليد يونيو 1984 في مدينة إزمير التركية، وتخرجت من كلية التصميم بجامعة مرمرة، واشتهرت في عالمنا العربي من خلال مسلسل "لحظة وداع" بدور "حلا" ثم مشاركتها في مسلسل "فاطمة جول".