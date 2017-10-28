دخل طفل أميركي يبلغ من العمر سبع سنوات في سبات عميق ولم يستيقظ خلال 11 يوما، الأمر الذي حير الأطباء الأميركيين.



بدأت القصة عندما حضر ويات شو حفل زفاف خاله وظل يرقص حتى وقت متأخر من الليل، عندها أحس بآلام في البطن والرأس قبل أن يدخل في نوم عميق ولم يكن في حالة غيبوبة، بل كان في صحة جيدة.



وبعد أن يئست أمه من إيقاظه نقلته إلى المستشفى حيث أخضع لسلسلة فحوصات بما في ذلك عملية البزل القطني والتصوير بالرنين المغناطيسي وتخطيط أمواج الدماغ واختبارات الدم وتصوير الأوعية.. لكن دون جدوى، فلم يكتشف الأطباء سببا لهذا الحدث الغريب، والشيء الوحيد الذي أكدته كل الفحوصات أن هذا الطفل لا يعاني من أية فيروسات.



وذكرت لوباريسيان الفرنسية -التي أوردت الخبر- أن الخبراء في عيادة مايو كلينك الشهيرة في مينيسوتا تدخلوا للتغلب على هذا الخلل لكن دون جدوى، وأخيرا جاء الفرج من لندن حيث أعطوا لهذا الطفل جرعة من عقار مخصص للمرضى الذين يعانون من نوبات الصرع.



وقالت الصحيفة إن الطفل استيقظ بعد أن سجل أطول فترة يقضيها شخص وهو في نوم متواصل، مشيرة إلى أنه اليوم ُيتابَع بمركز لإعادة التأهيل حيث استعاد حواسه ولكنه لا يزال يكافح للتعبير عن نفسه والمشي، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تفسير هذه الحالة المجهولة، لتبقى بذلك ظاهرة نادرة.