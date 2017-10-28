تسعى النجمات إلى التميز ولفت الأنظار في كل إطلالة جديدة يظهرن فيها، ويبحثن دائماً عن الجديد والمختلف، لكن مسعاهن هذا قد لا ينجح دائماً، فالعديد من النجمات العالميات والعربيات اخترن فساتين اعتبرها كثيرون غير موفقة، وهنا بعض الأمثلة:

1 - ظهرت المغنية نولز في حفل "2016 Met Gala" بفستان أصفر منفوش مع نصف سروال باللون نفسه.



2 - نشرت المغنية اللبنانية إليسا صوراً لها بـ"جمبسوت" أقرب للعسكري، خلال تصوير أحد حلقات "ذا فويس" وانتقد عديدون اختيارها الذي اعتبروه غير موفق. (إنستاغرام)

3 - ارتدت المغنية الإماراتية أحلام فستاناً أزرق عليه صور بومة، مع حذاء أسود طويل، في إحدى حلقات "أراب آيدول". (فيسبوك)

4 - حضرت المغنية زي لالا جوائز موسيقى الفيديو 2015 MTV، بثوب ذهبي غريب الشكل وتسريحة شعر غير مألوفة.

(مارك رالستون/ فرانس برس/ Getty)

5 - حضرت المغنية مادونا حفل "2016 Met Gala" بثوب أسود من الدانتيل مع حذاء طويل. (كيفن مازور/ Getty)

6 - ظهرت المغنية مايلي سايرس بثوب زهري مع بالونات تحمل عبارة "Do It"، وذلك في جوائز موسيقى الفيديو 2015 MTV.

(ستيف غرانيتز/ Getty)

7 - اختارت الممثلة السورية سوزان نجم الدين فستاناً أسود مع أكمام بيضاء وعقدة حمراء للظهور في مهرجان دبي السينمائي 2013، واعتبر الفستان غير موفق. (فيسبوك)