هل يمكن أن يكون للرجل مخاوف يشعر بها مثل المرأة؟! فالرجل يبدو قوياً وصاحب القرار دوماً؛ هذا ما تعتقده بعض النساء؛ ولكن الخبراء يتحدثون عن مخاوف تعتري الكثير من الرجال ويعملون على كتمانها؛ فما هي هذه المخاوف؟

ويقول موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": بداخل كل رجل مشاعر ومخاوف تؤرقه دائماً ولكنه لا يستطيع البوح بها خوفاً من اتهامه بالضعف.

ففي الوقت الذي تجد فيه المرأةَ حالمةً ومعبرة عن كل ما بداخلها تجاه شريكها؛ فإن الكثير من الرجال يعمدون إلى التكتم دوماً.

تحلم المرأة بالزواج وإنجاب الأطفال وتأسيس أسرة سعيدة، وعندما تتحدث مع شريكها عن أحلامها تجده يفكر في الجوانب المظلمة من العلاقة والتي تنطوي على مخاوفه المتعددة؛ هذه المخاوف العشرة يستعرضها موقع "برايت سايد"، الذي يقول إن نحو 90% من الرجال يعانون منها؛ ولكنهم لا يصرّحون بها، وهذه المخاوف هي:

كيف يبدو شكلي؟

بالرغم من أن الاهتمام بشكل الجسم واتباع النظام الغذائي هو من اختصاص المرأة، والتي تحرص عليها منذ الصغر؛ إلا أن الرجل أيضاً لديه هواجس داخلية دوماً حول شكله الخارجي. وكثير من الرجال ينظرون إلى أبطال كمال الأجسام وعارضي الأزياء؛ متمنيين الحصول على قوام رشيق وعضلات مفتولة مثلهم؛ لكن الغالبية من الرجال لا يصرّحون بذلك خاصة أمام المرأة.

المال!

يُعَد المال من أسوأ الأشياء التي تزعج الرجل؛ فقد تربى على أنه رجل المستقبل الذي يجب أن يعمل ليكسب الكثير من النقود ويعيش حياة مستقرة. وربما لا يستطيع الرجل الزواج حتى سن متقدم من العمر ولا يقلقه ذلك؛ وإنما تجده مهتماً دوماً بوضعه المالي ودخله الشهري؛ اعتقاداً منه أن الوضع المالي الجيد هو الذي سيمكّنه من الزواج.

قِصَر القامة

يقلق الرجل القصير من مظهره الخارجي، ويخشى الدخول في علاقة مع أي امرأة أطول منه؛ فهو يعرف جيداً أن من علامات الوسامة أن يكون الرجل طويلاً ممشوق القوام، وربما لا يهتم الرجل بتلك المشكلة إذا كانت المرأة أقصر منه.

إظهار المشاعر

"لا تبك.. فالرجل لا يبكي"؛ تربى معظم الرجال على هذه المقولة الخاطئة، لم يكن يعرف الأهل أنها ستؤدي إلى تدمير شخصية أبنائهم رجال المستقبل، اعتقدوا أنها تعزز فيهم رجولتهم وقوتهم واعتمادهم على أنفسهم؛ لكن تلك المقولة أدت إلى خروج رجل يشعر دوماً بالخوف من إظهار مشاعره كلها؛ ليس فقط البكاء أمام الآخرين؛ وإنما حتى التعبير عن الحب أو الضيق أو السعادة. تَعَلم الرجل كيف يخفي مشاعره اعتقاداً منه بأنه بإظهارها سيصبح ضعيفاً مثلما زرع فيه أهله منذ الصغر.

التحدث عن مشاكلهم

ربما تجد الأمر غريباً عندما يتحدث الرجل عن مشكلة مع شريكة حياته؛ حيث إنها من صفات المرأة؛ ولكن ما لا تعرفه أن الرجل لديه الكثير من المشاعر يود أن يصرح بها؛ لذا دعيه يطلق ما بداخله ويتحدث عن المشاكل مع أصدقائه أو المقربين له.

الصلع

من أهم وأخطر المخاوف التي تهدد الرجل؛ فالشعر عموماً فكرة تؤرقه؛ فإذا كان يعاني من الصلع؛ فدوماً تجده يتجنب الخوض في أي علاقة. وإذا كان كثيف الشعر في الجسم فإنه يشعر أنه ليس وسيماً وإنما مخيفاً؛ أما إذا كان قليل فيشعر أن رجولته تنقص شيئاً.

الحمية الغذائية

"أنا اتبع نظاماً غذائياً" جملة نسمعها عادة من المرأة، وعندما يقولها الرجل تشعر بغرابة.. في الحقيقة الرجال أيضاً يهتمون بوزنهم وبالطعام الذي يتناولونه؛ فكل شخص يهتم بمظهره ويرغب في أن يكون في أحسن شكل؛ ولكن الرجال يتحدثون قليلاً عن ذلك ولا يصرحون به علناً.

هل ارتبطت زوجته من قبل؟

من المخاوف التي يكتمها الرجل بداخله؛ هي إذا ما كانت زوجته قد ارتبطت من قبل بشخص آخر؛ فهو دائماً يخشى أن تضعه في مقارنة بين الحبيب السابق، ويعتبر أنه في منافسة دائماً مع هذا الشخص؛ حتى وإن لم يكن يعرفه. والأفضل في هذه الحالة أن تقوم المرأة بطمأنة شريكها بأن الماضي انتهى، وأنه لا يوجد مقارنة بينه وبين غيره.

خبرة التعامل مع النساء

يخشي عدد كبير من الرجال -ممن ليس لديهم خبرة في التعامل مع النساء أو لم يعش تجربة حب سابقة- أن يعترف بذلك، ويدفعه هذا الأمر إلى الكذب على الطرف الآخر؛ مدعياً أن له خبرةً في التعامل مع النساء؛ خاصة إذا شعر أن زوجته تفضّل أن يكون لديه مهارة في التعامل مع المرأة حتى تضمن أنه لن يقوم بذلك مجدداً بعد الارتباط، وأنه سيعرف طريق الوصول لقلبها؛ ولكن ما لا يعرفه الطرفان أن قول الحقيقة وعدم ادعاء الخبرة في مثل تلك المواقف يزيد من نجاح العلاقة وإعطاء الرجل الثقة.

الغيرة من الرجال الآخرين

من المعروف أن الغيرة هي من صفات المرأة؛ ولكن في الحقيقة الرجل أيضاً يشعر بالغيرة ويعتبرها تهديداً شديداً له؛ فقد يؤذيه نفسياً أن تحكي له زوجته عن أحد زملائها في العمل، وكيف أنه يتمتع بحس فكاهي مثلاً؛ وقتها يشعر الرجل حقاً أن هذا الشخص بمثابة تهديد لعلاقته بزوجته ويبدأ في المقارنة بينه وبين هذا الشخص.