هل تعلم أن هذه الخدعة البصرية البسيطة ستكشف بعض المعالم من شخصيتك، طريقة تفكيرك وتعاملك مع الآخرين؟، فكلّ ما عليك فعله هو النظر إلى الصورة أدناه والإجابة على السؤال التالي:

ما الذي تراه بين النقاط في الصورة؟

1- قلب

2- فراشة

3- دائرة

التحليل:

1- إن رأيت قلباً: أنت شخصية عاطفية وحساسة، إذ تعرف جيداً كيفية التعبير عمّا يجول في خاطرك، كما أنك قادر على التعاطف مع الآخرين والشعور بما يزعجهم حتّى ولو لم يشاركوك بمشاكلهم. طيب القلب إلى حدّ كبير، وتهب للمساعدة دون أي تردد أو مقابل.

2- إن رأيت فراشة: أنت شخصية حرّة، تكره القيود التي يفرضها المجتمع عليك، وتحب العيش حسب قواعدك الخاصّة. لذلك، قد تلجأ أحياناً إلى التمرّد والتصرف كم يحلو لك، غير آبهٍ بآراء الآخرين وإنتقاداتهم. في المقابل، ورغم نزعتك هذه، إلّا أنك تحترم كثيراً آراء عائلتك أو أصدقائك المقربين، فتأخذ بعين الإعتبار نصائحهم في هذا الخصوص.

3- إن رأيت دائرة: أنت شخصية ذكية ومتفتح بتفكيرك على الآخرين، فتبعد نفسك عن الثرثرة والأحكام المسبقة، وتحترم مختلف الآراء مهما إبتعدت عن أسلوب تفكيرك. لا تواجه صعوبة في تكوين الصداقات والإنسجام مع مختلف الشخصيات، فتعشق المناسبات الإجتماعية التي تسهل عليك الإختلاط والتعرف أشخاص جدد لتوسيع دائرة صداقاتك.