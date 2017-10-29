أدين رجل بتهمة نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» إلى 30 امرأة على الأقل، رغم معرفته بأنه مصاب سلفا بالمرض، وصدر بحقه حكم بالسجن 24 عاما.

الرجل ايطالي واسمه فالنتينو تالوتو، يبلغ من العمر 33 سنة، كان قد قام بإغواء عشرات النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل اعتقاله في نوفمبر 2015.



وتعتقد الشرطة أنه نقل الفيروس إلى 32 من النساء اللائي تعرف عليهن منذ عام 2006.



وتعاني ثلاث من النساء الآن وضعا صحيا حرجا، فهن على حافة الموت، بالإضافة إلى طفل رضيع لامرأة رابعة انتقل له الفيروس عن طريق أمه.



وكان المتهم يخدع النساء بأنه لا يعاني من أي مرض، وبالتالي لا حاجة لأي من وسائل الوقاية.