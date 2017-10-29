نشرت عائلة أميركية فيديو مُثيراً للمشاعر يعود لممرضةٍ من "ملائكة الرحمة" وهي تغني الأغنية المفضلة لإحدى مريضات السرطان وهي تحتضر، وقد حصل الفيديو على ملايين المشاهدات.

وكانت المريضة مارغريت سميث قد دخلت مستشفى المركز الطبي لجامعة فاندربيلت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأسبوع الماضي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية بسرعة، وفق ما ذكرت صحيفة التليغراف البريطانية.

وشُخِّصَت مارغريت (63 عاماً) بسرطان الكبد في العام الماضي، لكنَّ حالتها كانت سيئة للغاية لدرجة لم تتحمل معها عملية زراعة الكبد. وعندما كانت في المستشفى، كانت مُمرِّضَتها، أوليفيا نيوفيلدر، تُهوِّن عليها لحظات انتهاء تأثير المخدر، وذلك بأن غنَّت لها أغنيتها المفضلة Dancing in the Sky للتوأمان داني وليزي.

يوم الإثنين الماضي، 24 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت ميغان، ابنة مارغريت، مقطع الفيديو المؤثر على فيسبوك، ومنذ ذلك الحين حصد الفيديو أكثر من 3.4 مليون مشاهدة.

وأثنت ميغان على الممرضة في منشورها، وكتبت تقول: "لم تتركيها أبداً بإرادتك. لا يمكن للكلمات أن تصف تقديرنا وحبنا للممرضة أوليفيا التي تسميها أمي بأنَّها "ملاكها". إخلاصك للمرضى أكبر مما نتصور، أنتِ حقاً شعاع ضوء، ولا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية على عطفك ورعايتك وحبك لأمي".

وكانت السيدة مارغريت قد انتقلت إلى دار رعاية قريبة يوم الإثنين وتوفيت الأربعاء.

وقالت الممرضة أوليفيا، في حديثها لإحدى محطات الإذاعة المحلية، 1010 WINS، إنَّها تأثرت بردود الفعل الهائلة على مقطع الفيديو، وإنَّها مسرورة بأنَّ الفرصة سنحت لها لتوفير الراحة لمريضتها في أيامها الأخيرة.

وأضافت: "ساعدني يقيني بأنَّها سترقص في السماء وتغني مع الملائكة على الطمأنينة خلال هذا الوقت المزعج. هذه التجربة أثرت فيّ بطرق عديدة".