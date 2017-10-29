قبل سنوات كانت كاثرين زيتا جونز، تعد من بين أكثر فنانات هوليوود جمالا وجاذبية، لكن الممثلة الويلزية صدمت عشاقها عندما بدت قبل أيام بمظهر عجوز، رغم أن عمرها 48 عاما فقط.

وظهرت زيتا جونز خلال حفل توزيع جوائز الفيفا في لندن، الاثنين، بملامح مختلفة ووجه مشدود وحواجب مرسومة بدقة، مما أثار التكهنات بشأن سبب التغير السريع الذي طرأ على مظهرها.

وفي العام الماضي، نفت زوجة النجم الأميركي مايكل دوغلاس، الأم لابنين، خضوعها لأي جراحات تجميلية، لكنها قالت إنها ليست ضد مثل هذه العمليات وقد تجريها مستقبلا الامر الذي اثار سخرية رواد مواقع التواصل.

وقالت نجمة فيلم "ماسك أوف زورو"، إنها تحافظ على جمالها بالتزامها بنظام غذائي صحي، والمواظبة على أداء التمرينات الرياضية.

وابتعدت زيتا جونز مؤخرا عن الفن، لكنها عادت بفيلم "كوكايين غدماذر" الذي اضطرت خلاله لإجراء بعض التغييرات الشكلية لتناسب الدور الذي تلعبه، وهو تاجرة المخدرات الكولومبية غريسيلدا بلانكو، التي اغتيلت عام 2012.