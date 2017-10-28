طرد تسعة بحارة كانوا على متن غواصة نووية من البحرية الملكية البريطانية بعدما اثبتت الفحوصات تناولهم المخدرات وفق ما اعلن ناطق باسمها.

وكانت فحوصات اجريت على الغواصة البريطانية "فيجيلنت" اظهرت ان تسعة بحارة يستهلكون المخدرات ما ادى الى طردهم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" انه ثبت استهلاكهم للكوكايين.

وقال الناطق باسم البحرية الملكية "لا يمكننا ان نسمح" باستخدام الطواقم للمخدرات مضيفا "من هم ليسوا على قدر معاييرنا العالية يعرضون انفسهم للطرد".

واكد الناطق كذلك ان تحقيقا يجرى يطال افراد اخرين في طاقم الغواصة قد يكونون اقاموا علاقات غير مناسبة في قضية تطرقت اليها وسائل اعلامية بريطانية في الاسابيع الاخيرة. وقال الناطق "نؤكد وجود تحقيق لكن من غير المناسب التعليق اكثر في هذه المرحلة".

وتملك بريطانيا اربع غواصات نووية قاذفة للصواريخ الباليستية.