عُرضت منازل أثرية في 3 قرى إيطالية للبيع مقابل مبلغ رمزي لا يتعدى 1 يورو "1.38 دولار"، بهدف حماية هذه القرى من الاندثار، على أن يتعهد سكانها الجدد بإعادة إحيائها من جديد.

ويقول المسؤولون إن الهدف من وراء هذه الصفقة المغرية، هو جذب الناس إلى هذه القرى من جديد بهدف إحيائها ومنعها من الاندثار، وذلك بعد أن تحولت إلى قرى أشباح خلال الأعوام الماضية، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

منازل متهالكة

وعلى الرغم من أن بعض هذه المنازل ستقدم للراغبين بها بالمجان، إلا أن على المشتري أن يكون قادراً على دفع مبلغ 25 ألف يورو "34.5 ألف دولار"، لتحويل المنزل من كومة حجارة إلى منزل صالح للسكن.

وأشارت الدايلي ميل إلى أن الراغبين بشراء هذه المنازل لا يجب أن يتوقعوا الحصول على قلاع أو قصور من عصر النهضة، فهي مجرد منازل حجرية قديمة متهالكة، تحتاج إلى الكثير من العمل لإعادة ترميمها.

تراث حضاري

ويخشى المسؤولون أن تنهار هذه المنازل التي هجرها أصحابها منذ زمن طويل، ليضيع معها جزء من تاريخ البلاد الحضاري، حيث اضطر العديد من السكان لترك منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية والفيضانات المتلاحقة، وانعدام فرص العمل وتعرضهم لهجمات القراصنة.