يقوم الزوجان المسنان جان وبراين بزيارات منتظمة إلى محل بيع مستحضرات ماكياج محلي مجاور لبيتهما.. وهدف هذه الزيارة المتكررة ليس شراء علبة مستحضرات تجميل جديدة، إنما تعليم براين كيفية وضع الماكياج لزوجته المسنة التي توشك بأن تصاب بالعمى، حيث لن يكون بمقدورها أن تفعل ذلك بنفسها.

وقد نشر هذه القصة المؤثرة موظف في محل الماكياج هذا. وأشار إلى أن الزوجين من زبائن المحل، وأن براين يتعلم الآن كيف يمكن أن يضع الماكياج لزوجته التي هي على وشك العمى.



وأشار الموظف إلى أن جان وبراين "زوجان رائعان، يعيشان الحياة بكامل الحيوية". واعتبر أن صورة الزوج بجوار زوجته وهو يقوم بوضع الماكياج لها "تمس القلوب مباشرة".



ومنذ أن نُشر الموضوع على "تويتر" تمت مشاركته أكثر من 71 ألف مرة، وقام البعض بتشجيع الآخرين ممن هم في ظروف مماثلة لعمل الشيء نفسه.