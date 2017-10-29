انتهزت الشرطة الفرنسية الفرصة، مع تأخير الساعة في فرنسا في عطلة هذا الأسبوع، لتحذير المواطنين من المخاطر التي ترافق هذا التوقيت.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أن الشرطة حذرت بشكل خاص أصحاب المنازل من ارتفاع في حوادث السرقات عندما يتم تأخير الساعة من الساعة الثالثة صباحا إلى الثانية صباحا في الساعات الأولى من غد الأحد، موضحة أن اللصوص ينتهزون فرصة زيادة ساعات الظلام للسطو على المنازل.

كما ينتهز اللصوص فرصة زيادة عدد الشقق والمنازل الخالية حيث يتجه العديد من الفرنسيين إلى الجبال أو الشواطيء لقضاء عطلة عيد جميع القديسين، لذا حذرت الشرطة المواطنين بإبلاغ جيرانهم عندما ينوون تمضية العطلة خارج منازلهم التأكد من إغلاق جميع المنافذ جيدا قبل المغادرة.

ونبهت الشرطة الفرنسية المواطنين من خطورة الطرق ولا سيما عندما يحل الظلام، وخاصة بالنسبة لسائقي الدراجات الذين يصعب على سائقي السيارات رؤيتهم في الظلام.