أظهرت لقطات مصورة مثيرة للدهشة نشرت على موقع يوتيوب الإلكتروني، مغامراً وهو يحلّق في السماء باستخدام عشرات البالونات الملونة.

نشر توم مورغان (38 عاماً) تسجيلاً مصوراً على الإنترنت يظهر رحلته السحرية على متن كرسي بلاستيكي معلق بحوالي 100 بالون ملون في أجواء جنوب إفريقيا.

وقال مورغان بأنه أمضى يومين كاملين لنفخ البالونات بمساعدة فريق عمله. وأضاف "اضطررت إلى إجهاض ثلاث محاولات سابقة في بوتسوانا قبل أن أنجح في المرة الرابعة في جنوب إفريقيا".

وواجه مورغان وفريقه مشكلات عديدة مثل العوامل الجوية الغير ملائمة، إضافة إلى صعوبة إبقاء البالونات منفوخة حتى انتهاء التجربة.

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت، وحصل على عدد كبير من من المشاهدات بعد نشره بعدة أيام، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.