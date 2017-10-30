نشر الحساب الرسمي لقناة TRT العربية على تويتر فيديو مصوراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يتلو بعض آيات القرآن خلال افتتاحه أحد المساجد في العاصمة أنقرة.

وكان أردوغان قد افتتح مسجد "مليكة خاتون" بالعاصمة أنقرة، والذي يعد أكبر مساجد تركيا.

وذكرت الصحف التركية أن المسجد بني على مساحة 50 ألف متر مربع، وعلى الطراز العثماني ويتسع لـ 7 آلاف شخص، ويضم قاعة للمؤتمرات، ومتحف الحضارات، بالإضافة لموقف سيارات من 5 طوابق.

ويزيد هذا المسجد في مساحته عن جامع "تشامليجا" في إسطنبول (الذي كان يعتبر أكبر مسجد في تركيا) من حيث المساحة الكلية، حيث تبلغ مساحة الثاني 15 ألف متر مربع. في حين يتّسع تشامليجا لعدد أكبر من المصلّين يصل إلى 50 ألف مُصلٍّ.