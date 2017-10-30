قرر زوجان من العاصمة الويلزية، كاردييف، التخلي عن عملهما الناجح، وباعا منزلهما لأجل تغطية تكاليف رحلة حول العالم بصحبة طفليهما، وذلك بعد أن انتابهما شعور بالملل من روتين حياتهما.

ويخطط الزوجان أندريا وبن ويليامز، للسفر حول العالم بصحبة طفليهما إيثان (7 سنوات) وألكس (5 سنوات) خلال الأشهر المقبلة، قبيل الاستقرار بشكل نهائي في أستراليا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استكشف الزوجان كلا من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والمكسيك وجزر الكاريبي، وسوف يغادران الأسبوع المقبل من المملكة المتحدة لاستكمال رحلتهما حول العالم.

وبدأت الفكرة في بداية العام الجاري، عندما اتفق الزوجان على وضع قائمة للأشياء التي يريدان فعلها في حياتهما، وكان القرار هو السفر حول العالم.

وسافرت الأسرة لحضور عدة مهرجانات موسيقية، ثم الذهاب لمواقع السياحة الشاطئية والرقص مع الترس المائية، وانطلقوا في رحلتهم من دبي إلى جنوب أفريقيا، قبيل الذهاب إلى سيدني والشاطئ الذهبي في أستراليا، وعندئذ قررا الاستقرار في أستراليا، بحيث يستطيع الصغار بدء الدراسة والالتحاق بمدرسة في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل.

يذكر أن الزوجة أندريا هي محامية ويلزية، وقد اعتادت السفر منذ الصغر، حيث ولدت في جنوب أفريقيا وزارت العديد من الأماكن مع والديها، حتى وصلت المملكة المتحدة في الثامنة من عمرها، وبعد ذلك سافرت لأستراليا عام 1997 لتقضي هناك فترة مراهقتها، وعندما تزوجت سافرت مع زوجها لكاردييف لتكوين أسرتها الخاصة، لكن يبدو أنها لم تخلق لحياة الاستقرار والروتين، إذ قررت القيام بتلك المغامرة في رحلة حول العالم تاركة العمل والبيت، وهو شيء قد يفكر الجميع ألف مرة قبيل القيام به.