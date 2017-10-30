تقدم الملياردير الهندي براكاش رآنا، الذي تبلغ ثروته 3.3 مليار روبية ‏(ما يعادل 191 مليون ريال سعودي) ، ‏ويعمل في السعودية منذ 32 عامًا، للترشيح في الانتخابات التشريعية عن منطقة "هيمشال باردايش".

ولفتت الحياة الفارهة التي يعيشها براكاش وأسرته في الهند الأنظار إليه، بعد أن انتقل للإقامة في السعودية عام 1985، واستقر هنا كمستثمر له شراكات عديدة ناجحة في مجالات النقل والبناء والألماس والهندسة والمعدات، حيث يعمل لديه في شركة إنتاج "الألماس" ‏700 هنديًا، كما وظف 80 شخصا آخرين في منطقته في الهند.

وتكشف معيشة أسرة الملياردير الهندي الفارهة حجم الأموال التي لديه، فلديهم منزل كبير، وطائرة عامودية، حتى أن مهبط الطائرة بعيد عن المنزل، نتيجة المساحة الكبيرة من الأراضي التي يمتلكها، إضافة إلى أنه يمتلك طائرة خاصة أخرى، وتصل ثروته المنقولة والثابتة، التي دونها في الأوراق الرسمية إلى 3.3 مليار روبية.

وأعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيتبرع براتبه عن عضويته في البرلمان للفقراء ‏إذا فاز في الانتخابات، مضيفًا أثناء الدعاية للحملة الانتخابية أن حلم والده كان أن يخدم الشعب، وأنه ترشح لتحقيق ذلك الحلم، وأنه كان ‏يتبرع دائما بـ 10٪ من دخله من أجل إسعاد الناس.

يذكر أن لدى براكاش رنا 47 حسابًا مصرفيًا، و13 وثيقة تأمين على الحياة، بقيمة 26.5 مليون روبية، وستجرى الانتخابات التشريعية في هيماشال براديش في 9 نوفمبر القادم، فيما ‏ستعلن النتيجة في 18 ديسمبر‎.‎