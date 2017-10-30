اتهمت الممثلة الإيطالية أنابيلا شورا، نجمة المسلسل التلفزيوني الأميركي «ذي سوبرانوس»، المنتج السينمائي هارفي واينشتاين باغتصابها.

وقالت في مقابلة مع صحيفة ذي نيويوركر إن واينشتاين اقتحم شقتها في نيويورك واعتدى عليها في عام 1992.

وزعمت أنه تحرش بها جنسيا أيضا في السنوات اللاحقة.

كذلك قالت الممثلة داريل هانا في مقال كتبته ان واينشتاين تحرش بها أيضا.

من جهة أخرى، قال الممثل مارتن كلونز ان بعض الممثلات كن يغازلن واينشتاين الذي يبلغ من العمر 65 عاما، بل وتعمدن إغواءه بعض الأحيان.

يذكر ان كلونز سبق أن عمل مع واينشتاين في فيلم «شكسبير إن لاف»، الذي حاز جائزة أوسكار لأفضل فيلم. تصريح كلونز من شأنه أن يكون عامل تشكيك قويا في ادعاءات التحرش التي ألصقت بالمنتج السينمائي.