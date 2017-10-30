تعيش فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات في ألم دائم، بسبب حالة طبية نادرة تركت رقبتها منحنية بشكل دائم في زاوية 90 درجة.



وتعاني الفتاة أفشين قمبار، التي تعيش بمدينة ميثي في ​​مقاطعة سينغ الباكستانية، من اضطراب عضلي، حيث إنها لا تستطيع إبقاء رأسها في وضع مستقيم.



وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، لا تستطيع الفتاة الوقوف أو المشي بشكل صحيح، وتقتصر على وضعية الجلوس، كما تحتاج إلى المساعدة لتناول الطعام واستخدام المرحاض.



يقول والدها جوريو، 55 عامًا، وأمها جميلان، 50 عامًا، :”إنهما استشارا عدة أطباء، ولكن قيل لهما إن العلاج لمثل هذه الحالة غير متوفر في ميثي، ولا تمتلك العائلة المال الكافي للسفر وعلاجها بالخارج”.



ولدت أفشين طفلة طبيعية مثل أشقائها الستة الآخرين، ولكن حياتها تغيّرت بعد بلوغها 8 أشهر، فبينما كانت تلعب بالخارج سقطت على الأرض وأصيبت رقبتها.



وقالت أمها: “تجاهلنا حالتها في البداية بسبب نقص المال، وكنا نأخذها إلى معالج محلي ولكن حالتها لم تتحسن أبدًا، ومع تقدمها في السن، أصبحت حالتها معقدة، فهي غير قادرة على إبقاء رأسها في وضع مستقيم، وغالبًا ما تشكو من ألم في الرقبة”.



وأضافت: “لا تستطيع فعل أي شيء بنفسها وتحتاج إلى مساعدة في كل شيء، فهي تجلس في زاوية وتلعب أحيانًا مع أشقائها”.



وقال جوريو: “يقول الناس أشياء سيئة عن ابنتنا، وغالبًا ما يضحكون عليها، وهذا يؤلمنا حقًا، فنحن لا نطيق مواقف الناس وتمييزهم، نحن نريدها أن تتعلم ولكن ما من مدرسة مستعدة لقبولها”.



وأضاف: “يعتقد الأطباء أن أفشين تعاني من حالة نادرة من الاضطراب العضلي أو شذوذ في العمود الفقري، ولكنهم أوضحوا أن الفحص الشامل ضروري لمعرفة السبب”.