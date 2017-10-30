عبّر بريطانيون عن رفضهم لوعد بلفور الذي وقع قبل 100 عام برعاية بلادهم، بطريقتهم الخاصة من خلال السير 174 يوماً كاملة على الأقدام من بريطانيا إلى القدس المحتلة؛ لتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني.



ووصل الوفد البريطاني الذي يبلغ عدده 100 شخص إلى فلسطين قاطعين مسافة تصل لنحو 3 آلاف كيلومترات مروراً بـ11 بلداً؛ تعبيراً عن رفضهم منح اليهود أراضي بفلسطين، فيما حرص المواطنون الفلسطينيون على الترحيب بهم واستضافتهم.



ونظم المتضامنون البريطانيون جولة عبر القرى والأرياف وبين المستوطنات الإسرائيلية، معلنين براءتهم من الوعد الذي منحته بلادهم للصهاينة قبل 100 عام، وتصر على الاحتفال به في كل عام.