وجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الغربي انتقادات لتصرفات الممثل البريطاني، آدم ساندلر، خلال استضافته للممثلة البريطانية كلير فوي وايما طومسون في إحدى حلقات برنامج الحوارات الكوميدي The Graham Norton Show، والذي تبثه قناة بي بي سي الأولى.



واستنكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، ما فعله الممثل الكوميدي ساندلر (51 عاماً) خلال استضافته لمجموعة من الممثلات منهم كلير فوي، في برنامجه مساء الجمعة، حيث قام بلمس ركبة "فوي" عدة مرات متجاهلاً محاولتها لإزاله يديه، مما زاد الأمر تعقيداً وعرضها للإحراج الشديد، وهو ما ظهر جلياً للحضور والمشاهدين الذين اعتبروه تحرشاً متعمداً.



وتسببت تصرفات ساندلر في حالة من الإحراج والاستياء الشديدين لجميع ضيوف الحلقة، ومن بينهم الممثلة البريطانية ايما طومسون، التي ظلت تنظر محدقة، معبرة عن اندهاشها من سلوك ساندلر، الذي وصفته بـ"المتوحش"، وقالت "هذا السلوك أصبح متوطناً في هوليوود"، بحسب ما ذكر موقع الدايلي ميل البريطاني.



وتابعت إيما أن هذا السلوك يأتي ضمن قائمة طويلة من محاولات التضييق والتخويف والمضايقات التي يقوم بها بعض أصحاب النفوذ من مشاهير هوليوود.



فيما أعلن نشطاء التواصل الاجتماعي رفضهم للتجاهل والسكوت المتعمد والتواطؤ المهين، فيما يتعلق بالاعتداءات والتحرشات الجنسية، ويأتي ذلك بعد تداعيات فضيحة هارفي وايستين الجنسية التي هزت هوليوود.



واللافت في الأمر، أن ساندلر لم يقدم اعتذاره عما حدث، بل خرج متحدثاً باسمه يوم السبت، ليصرح أن تصرفات الممثل كانت "لفتة ودية"، مستشهداً بما فعله للممثل الأمريكي داستين هوفمان خلال استضافتهما في برنامج "جيمي فالون" بداية الشهر أكتوبر الحالي.